Radio France dévoile sa stratégie numérique

"Nous avons conçu une solide stratégie de distribution. Elle a deux piliers : l’application Radio France d’une part, c’est tout Radio France dans une appli ; une stratégie partenariale avec des distributeurs extérieurs d’autre part pour être présents largement et donner envie de nous écouter à toujours plus de nouveaux auditeurs" a rappelé hier Sibyle Veil, PDG de Radio France.

L’application Radio France est aussi une promesse : "celle de toujours plus d’investissements pour produire des contenus de qualité car ce sont ceux qui durent, celle de toujours plus de création et de soutien au monde de la culture qui doit voir sa valeur et ses droits reconnus sur le numérique comme ailleurs, celle de toujours plus de liberté, d’audace et d’innovation éditoriales et sonores. C’est la promesse d’un service public qui ne se repose jamais sur ses acquis".