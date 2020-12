Radio France devient radio officielle des Jeux Olympiques

Pour Sibyle Veil, Présidente-Directrice générale de Radio France : "En devenant radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, Radio France s’engage pour que cet événement historique et ses préparatifs puissent être vécus par tous les Français, gratuitement, sur tout le territoire. Comme la culture, le sport joue un rôle essentiel dans notre société et le service public soutiendra, au travers de sa couverture des Jeux, tout le monde du sport, qu’il soit professionnel ou amateur, féminin ou masculin, valide ou handisport".

Conformément au parti-pris permanent des équipes du service des sports de Radio France, cette couverture fera la part belle aux athlètes mais aussi aux acteurs associatifs, économiques et culturels du monde du sport et aux initiatives partout en France.