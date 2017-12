Radio France : des fêtes de fin d'année en musique

Le Chœur et l’Orchestre philharmonique, toujours sous la baguette de Mikko Franck, commenceront l’année, le 6 janvier, sous le signe de la fraternité avec la Neuvième Symphonie de Beethoven. Et les fêtes s’achèveront sur un concert de Nouvel an, les 10 et 11 janvier, sous la direction d’Emmanuel Krivine ; avec à l’affiche, des valses et polkas signées Johann et Josef Strauss, Tchaïkovski, Weber, Dvorak et Offenbach. Entre-temps, les plus jeunes auront pu participer à quelques jeux et ateliers musicaux et auront commencé l’année dans le rire et la poésie, les 5 et 6 janvier, avec deux séances de ciné-concert en compagnie de Buster Keaton et de l’Orchestre philharmonique dirigé par Timothy Brock.