Radio France : des concerts maintenus à la rentrée

Depuis le 25 juin les spectateurs ont pu regagner l’Auditorium de Radio France, pour 9 concerts de l’Orchestre National de France et de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et 10 rendez-vous de musique de chambre donnés dans le cadre de la série "Le Temps retrouvé" également diffusés sur France Musique et sur Arte Concert. "Ces retrouvailles ont été plus joyeuses que jamais et ont montré la capacité de Radio France à accueillir le public dans les meilleures conditions" précise la Maison de la radio. Pour les mois de septembre et octobre, la quasi-totalité des concerts prévus est maintenue. Pour ce faire, les mesures sanitaires qui s’imposent seront mises en place. "Ces programmes, d’une durée maximale de 75 minutes, sans entracte, ont été légèrement modifiés sans pour autant dénaturer le contenu des propositions artistiques initiales de chacun des concerts".