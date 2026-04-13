Radio France déploie un dispositif éditorial au Festival du Livre de Paris

Radio France participera au Festival du Livre de Paris 2026, organisé du 17 au 19 avril au Grand Palais. À cette occasion, le groupe déploie un studio éphémère destiné à la production d’émissions radio en public. Ce dispositif accueillera différents acteurs du monde du livre pour des rencontres et des émissions produites par France Inter et France Culture. Les enregistrements se dérouleront au Studio Radio France, situé sur la Scène Elysées, tandis que les activités éditoriales s’inscrivent dans une logique de production radio ouverte au public. La présence de Radio France au festival s’inscrit dans la continuité de son activité éditoriale quotidienne. Les antennes consacrent chaque semaine près de 50 heures à des programmes entièrement dédiés aux livres.

