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Lundi 13 Avril 2026 - 13:25

Radio France déploie un dispositif éditorial au Festival du Livre de Paris


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Du 17 au 19 avril, Radio France installe un studio éphémère au Grand Palais à l’occasion du Festival du Livre de Paris. Pendant 3 jours, les antennes produisent des émissions en public, prolongeant une présence éditoriale qui représente près de 50 heures hebdomadaires de programmes dédiés aux livres.



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Radio France participera au Festival du Livre de Paris 2026, organisé du 17 au 19 avril au Grand Palais. À cette occasion, le groupe déploie un studio éphémère destiné à la production d’émissions radio en public. Ce dispositif accueillera différents acteurs du monde du livre pour des rencontres et des émissions produites par France Inter et France Culture. Les enregistrements se dérouleront au Studio Radio France, situé sur la Scène Elysées, tandis que les activités éditoriales s’inscrivent dans une logique de production radio ouverte au public. La présence de Radio France au festival s’inscrit dans la continuité de son activité éditoriale quotidienne. Les antennes consacrent chaque semaine près de 50 heures à des programmes entièrement dédiés aux livres.


Parmi ces rendez-vous figurent "Le Book Club" sur France Culture et "Aux livres etc." sur France Inter. Ces formats radio structurent une offre régulière dédiée au secteur littéraire, diffusée sur les antennes et déclinée sur les supports numériques.

Une activité éditoriale structurée autour du livre

Au-delà des émissions, Radio France développe une activité autour du livre à travers ses antennes et ses productions. Le groupe décerne plusieurs prix, dont le Prix du Livre Inter, le Prix BD Fnac France Inter, le Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage, le Prix du Roman des étudiants France Culture et le Prix du livre France Musique – Claude Samuel.
Les Éditions Radio France publient chaque année une cinquantaine de parutions. Cette activité éditoriale prolonge les contenus diffusés sur les antennes, dans une logique de continuité entre production radio et déclinaisons culturelles.


Tags : délocalisation, France Culture, France Inter, France Musique, littérature, livre, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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