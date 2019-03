Radio France crée les Cercles de mécènes de sa fondation

"Nous entrons dans l’ère de l’engagement. Particulier ou entreprise, chacun veut être acteur de la transformation de la société. Pour cela, les médias et la musique sont deux moteurs formidables ! En créant aujourd’hui deux Cercles de mécènes, la Fondation Radio France répond à l’aspiration à un engagement dans la durée en faveur de nos actions pour l’accès à la musique et à l’information ainsi que le rayonnement culturel français" a détaillé Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.

Le mécénat à Radio France est incarné par la Fondation Musique et Radio, abritée à Institut de France et vient approfondir la mission de service public de Radio France, en soutenant des projets d’intérêt général. Ces projets naissent d’un véritable engagement et d’une conviction forte de Radio France qui mobilise des moyens techniques et artistiques mais ne pourrait pas les développer sans ressources complémentaires.