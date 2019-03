Radio France célèbre la langue française

Émissions spéciales, invités influents de la francophonie ou encore programmation musicale 100% francophone composent le programme imaginé par Radio France pour partager le goût pour les mots et célébrer la langue françaises sous toutes ses dimensions. Point d’orgue de cette semaine : le concert de l’orchestre des lycées français du monde avec l’orchestre Philarmonique de Radio France ce 19 mars à l’Auditorium de la Maison de la radio. La musique est aussi à l'honneur avec la diffusion du concert France Bleu Live avec Zaz, la chronique "Pop Story" de France Bleu, ou encore un "Pop and Co" de France Inter sur le blues arrangé de Delgrès.

"À l’heure où partout dans le monde, le numérique bouleverse le rôle et la place des médias, nous devons utiliser la francophonie comme une force" a notamment déclaré Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France et nouvelle présidente des Médias Francophones Publics.