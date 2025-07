Radio France boucle une saison historique

Sur la saison 2024–2025, France Inter se classe première radio sur le numérique. Elle rassemble 2.4 millions d’auditeurs quotidiens sur les supports numériques (2 448 000). Elle est la radio la plus écoutée en direct sur le numérique, avec plus de 40 millions d’écoutes live. Elle se place aussi en tête de l’écoute à la demande, avec 42 millions d’écoutes de podcasts par mois.

"Radio France termine une saison exceptionnelle. Dans un contexte pourtant marqué par des vents contraires, plusieurs antennes connaissent des records d’audience et la dernière vague de l’année nous permet de nous consolider à un haut niveau. Le service public de la radio rencontre plus que jamais sa vocation populaire. C’est le fruit d’un volontarisme éditorial mais aussi de notre modernité numérique qui permettent d’être en phase avec les attentes et les usages. Au moment où nous préparons la prochaine rentrée radiophonique, cela confirme notre direction : renouvellement, modernité, utilité" a indiqué ce matin Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.