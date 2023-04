Radio France au Printemps de Bourges

France Bleu Berry et le journal Le Berry s'associent pour proposer 4 concerts d'artistes de la région, à partir du mercredi 19 avril, sur la scène du Berry, en plein cœur du Printemps de Bourges 2023. Les artistes seront reçus entre 17h et 17h30 par Manuel Bonnefond dans son émission en direct des studios sur place. Ces concerts gratuits auront lieu entre 18h et 19h pour une diffusion ultérieure à l'antenne. France Bleu berry accueillera le groupe Manston (ce 19 avril), le duo berruyer Léonard (ce 20 avril), Juliette Bauer (ce 21 avril) et Thee Brinks (ce 22 avril).