Radio France : Sibyle Veil privilégie la proximité

"Pas de fusion" a assuré ce matin Sibyle Veil, la nouvelle PDG de Radio France. Entre France Bleu et France 3, c'est un peu "je t'aime moi non plus"... Toujours est-il qu'il y aura bien, prochainement, deux expérimentations de matinales communes à Paris (France Bleu Paris) et à Marseille (France Bleu Provence). "Si les contenus de France Bleu rencontrent un succès en étant mis en image sur des antennes régionales de France Télévisions, on va essayer de le faire. Si on voit que cela n'a pas d'intérêt pour les téléspectateurs et pour les auditeurs, qui verraient leurs contenus déformés, à ce moment-là, on ne le fera pas". Mais pour la présidente de Radio France : "il y a une attente des Français des médias de proximité".