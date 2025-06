Radio FG lance FG Circuit Party pour le mois des Fiertés

Avec FG Circuit Party, la Maison FG enrichit son offre digitale unique qui compte désormais 54 radios électro gratuites et presque sans publicité, proposant plus de 3 000 heures de mixes en streaming. Les auditeurs peuvent y retrouver les plus grands DJs de la planète mais aussi de jeunes talents, grâce à une plateforme accessible sur RadioFG.com et via l’application mobile dédiée.

"Nous sommes ravis d’accueillir les meilleurs DJs de la scène LGBT internationale sur FG Circuit Party, à l’occasion du mois des Fiertés", explique la direction de la Maison FG.