Mercredi 14 Janvier 2026 - 07:50

Radio FG émet désormais à Montauban sur le 89.4 FM


Radio FG étend sa couverture en FM avec une nouvelle fréquence à Montauban, portant à 42 le nombre de villes couvertes sur la bande FM. La station poursuit également son développement en DAB+ et sur le digital, confirmant sa stratégie multi-supports axée sur les musiques électroniques.


Radio FG émet désormais à Montauban sur le 89.4 FM

Radio FG a démarré la diffusion de son programme à Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne, sur la fréquence 89.4 FM. Ce déploiement marque une étape supplémentaire dans la stratégie d’expansion territoriale de la station. Avec cette ouverture, Radio FG est désormais présente dans 42 villes françaises en FM, dont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy et Montpellier. 
Outre sa couverture en FM, Radio FG renforce également sa diffusion en DAB+. La station est désormais accessible dans près de 136 villes via ce standard de diffusion numérique terrestre. Cette extension comprend aussi une présence en Europe, notamment à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück. 


Une galaxie numérique autour de Radio FG

En complément de ses canaux FM et DAB+, Radio FG est accessible en ligne via son site RadioFG.com et son application mobile FG. Elle propose également une offre élargie avec 52 radios digitales thématiques.
Maison FG, l’éditeur de Radio FG, développe plusieurs autres marques éditoriales. FG Chic, centrée sur les univers lounge et nu-disco, est diffusée en DAB+ à Paris, Monaco-Nice, Ibiza, Berlin et Hambourg. Maxximum, consacrée aux nouvelles esthétiques électroniques, est présente en DAB+ à Paris. FG Dance, axée sur la dance music, est diffusée à Paris, Marseille, Nice-Cannes, Bordeaux et le Bassin d’Arcachon en DAB+.

