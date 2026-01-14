Radio FG émet désormais à Montauban sur le 89.4 FM

Radio FG a démarré la diffusion de son programme à Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne, sur la fréquence 89.4 FM. Ce déploiement marque une étape supplémentaire dans la stratégie d’expansion territoriale de la station. Avec cette ouverture, Radio FG est désormais présente dans 42 villes françaises en FM, dont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy et Montpellier.

Outre sa couverture en FM, Radio FG renforce également sa diffusion en DAB+. La station est désormais accessible dans près de 136 villes via ce standard de diffusion numérique terrestre. Cette extension comprend aussi une présence en Europe, notamment à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück.

