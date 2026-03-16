Dans "Tech-i", Jacqueline Bierhorst revient sur une année de progression du DAB+

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Selon Jacqueline Bierhorst, 2025 a été une année de progression pour la radio numérique DAB+ dans plusieurs pays. En Europe, l’Estonie a lancé la radio numérique en septembre et le Luxembourg a mis 11 stations DAB+ à l’antenne en décembre. En Turquie, des services DAB+ sont désormais diffusés depuis la tour de Çamlıca et 30 tours supplémentaires sont annoncées pour étendre la couverture. En Grèce, l’opérateur public ERT déploie progressivement le DAB+ à partir d’Athènes, Thessalonique et Patras.
L’Irlande mène pour sa part un test DAB+ haute puissance lancé en avril, avec près de 30 stations nouvelles ou existantes diffusées depuis six sites dans la région du Leinster. En Espagne, des préparatifs juridiques sont également en cours pour soutenir le développement de la radio numérique.
L’Irlande mène pour sa part un test DAB+ haute puissance lancé en avril, avec près de 30 stations nouvelles ou existantes diffusées depuis six sites dans la région du Leinster. En Espagne, des préparatifs juridiques sont également en cours pour soutenir le développement de la radio numérique.
De nouveaux marchés hors Europe
Le développement du DAB+ concerne également d’autres régions du monde. Au Kenya, des cadres réglementaires et de licences sont en préparation pour un déploiement national coordonné. En Indonésie, Radio Republik Indonesia poursuit ses travaux préparatoires autour du DAB+.
En Thaïlande, la National Broadcasting and Telecommunications Commission a lancé un essai régional DAB+ dans la province de Khon Kaen. Ces initiatives s’inscrivent dans un mouvement plus large : environ un tiers des pays du monde sont aujourd’hui engagés dans le DAB+, depuis les phases de planification jusqu’aux déploiements nationaux. Dans ce contexte, le DAB+ s’impose progressivement comme le système de référence pour la radio numérique hertzienne à l’échelle mondiale.
En Thaïlande, la National Broadcasting and Telecommunications Commission a lancé un essai régional DAB+ dans la province de Khon Kaen. Ces initiatives s’inscrivent dans un mouvement plus large : environ un tiers des pays du monde sont aujourd’hui engagés dans le DAB+, depuis les phases de planification jusqu’aux déploiements nationaux. Dans ce contexte, le DAB+ s’impose progressivement comme le système de référence pour la radio numérique hertzienne à l’échelle mondiale.
La sécurité et des nouveaux services pour la radio numérique
Pour 2026, la présidente de WorldDAB met également en avant les nouvelles capacités associées au DAB+. Les radios publiques jouent un rôle particulier dans le contexte de la désinformation, en s’appuyant sur une plateforme jugée sécurisée et fiable pour diffuser l’information et proposer de nouveaux services. Parmi ces innovations figure Automatic Safety Alert (ASA), un système permettant aux autorités d’envoyer des messages d’urgence vitaux vers les récepteurs DAB+ compatibles, même lorsque la radio est en veille. Des récepteurs compatibles ASA sont déjà disponibles et ont été testés lors de l’exercice national d’alerte en Allemagne en septembre. Le premier service ASA régulier devrait être lancé en Allemagne plus tard cette année, tandis que l’Autriche, la Suisse et l’Estonie manifestent également un intérêt pour cette fonctionnalité.
L’enjeu stratégique de la radio dans la voiture
La question de la présence de la radio dans l’automobile constitue également un axe central pour l’écosystème. Le cadre réglementaire européen repose sur le European Electronic Communications Code (EECC), qui impose que toutes les voitures neuves vendues ou louées dans l’Union européenne soient équipées d’un récepteur de radio numérique terrestre, ce qui correspond en pratique au DAB+.
Cette obligation ne s’applique toutefois que si un poste radio est installé dans le véhicule. Selon Jacqueline Bierhorst, une évolution réglementaire pourrait aller plus loin afin de garantir la présence systématique d’un récepteur radio broadcast dans les nouveaux véhicules, afin d’assurer continuité, fiabilité et accès universel pour les conducteurs.
Cette obligation ne s’applique toutefois que si un poste radio est installé dans le véhicule. Selon Jacqueline Bierhorst, une évolution réglementaire pourrait aller plus loin afin de garantir la présence systématique d’un récepteur radio broadcast dans les nouveaux véhicules, afin d’assurer continuité, fiabilité et accès universel pour les conducteurs.