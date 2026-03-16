Dans "Tech-i", Jacqueline Bierhorst revient sur une année de progression du DAB+

Selon Jacqueline Bierhorst, 2025 a été une année de progression pour la radio numérique DAB+ dans plusieurs pays. En Europe, l’Estonie a lancé la radio numérique en septembre et le Luxembourg a mis 11 stations DAB+ à l’antenne en décembre. En Turquie, des services DAB+ sont désormais diffusés depuis la tour de Çamlıca et 30 tours supplémentaires sont annoncées pour étendre la couverture. En Grèce, l’opérateur public ERT déploie progressivement le DAB+ à partir d’Athènes, Thessalonique et Patras.

L’Irlande mène pour sa part un test DAB+ haute puissance lancé en avril, avec près de 30 stations nouvelles ou existantes diffusées depuis six sites dans la région du Leinster. En Espagne, des préparatifs juridiques sont également en cours pour soutenir le développement de la radio numérique.