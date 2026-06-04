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Jeudi 4 Juin 2026 - 11:10

Fête de la radio : les animateurs se mobilisent à nouveau pour le DAB+


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À l'occasion de la Fête de la radio, les radios publiques, privées et associatives relancent une campagne collective de promotion du DAB+. Portée par l'association Ensemble pour le DAB+, l'opération réunit plusieurs personnalités de l'antenne dans une série de vidéos diffusées le jour de l'événement. L'objectif est de rappeler les principaux atouts de cette technologie qui couvre désormais près de 80 % de la population métropolitaine et fait l'objet de campagnes de communication communes depuis 2025.




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À l'occasion de la Fête de la radio, plusieurs animateurs et animatrices issus des radios publiques, privées et associatives participent à une nouvelle campagne de communication en faveur du DAB+.
Diffusées par "Ensemble pour le DAB+" le jour de la Fête de la radio, les vidéos mettent en scène des personnalités représentant différents acteurs du paysage radiophonique français. L'initiative vise à illustrer la volonté des radios de promouvoir conjointement le développement du DAB+, présenté comme la nouvelle norme de diffusion de la radio.
Cette prise de parole commune intervient dans la continuité des actions engagées par les membres d'Ensemble pour le DAB+ afin d'accroître la notoriété de cette technologie auprès du grand public.


La campagne rassemble plusieurs figures familières des auditeurs français. Parmi elles figurent Agathe Lambert, Thomas Sotto, Apolline de Malherbe, Christophe Beaugrand, Louis de NRJ, Florian OnAir, Cécile de Ménibus... Les intervenants détaillent les principaux bénéfices associés à cette technologie de diffusion. La campagne insiste notamment sur la qualité sonore proposée par le DAB+, sur la possibilité d'écouter la radio sans connexion Internet ainsi que sur l'accès à l'ensemble des radios préférées des auditeurs et à un plus grand nombre de stations disponibles.
Portées par l'association "Ensemble pour le DAB+", ces campagnes collectives se succèdent depuis 2025 afin de sensibiliser les auditeurs aux usages et aux avantages du DAB+. Elles accompagnent une montée en puissance de la technologie, dont la couverture atteint aujourd'hui près de 80 % de la population métropolitaine.


Tags : Agathe Lambert, Apolline de Malherbe, Christophe Beaugrand, DAB, DAB+, Ensemble pour le DAB+, Thomas Sotto



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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