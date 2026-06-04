Fête de la radio : les animateurs se mobilisent à nouveau pour le DAB+

À l'occasion de la Fête de la radio, plusieurs animateurs et animatrices issus des radios publiques, privées et associatives participent à une nouvelle campagne de communication en faveur du DAB+.

Diffusées par "Ensemble pour le DAB+" le jour de la Fête de la radio, les vidéos mettent en scène des personnalités représentant différents acteurs du paysage radiophonique français. L'initiative vise à illustrer la volonté des radios de promouvoir conjointement le développement du DAB+, présenté comme la nouvelle norme de diffusion de la radio.

Cette prise de parole commune intervient dans la continuité des actions engagées par les membres d'Ensemble pour le DAB+ afin d'accroître la notoriété de cette technologie auprès du grand public.

