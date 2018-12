Radio Dreyeckland traverse les marchés de Noël d’Alsace

Tout au long du mois de décembre, Radio Dreyeckland va à la rencontre de ses auditeurs sur les principaux marchés de Noël en Alsace. Les 8 et 9 décembre, Radio Dreyeckland sera à Sélestat, dans la région historique et culturelle d'Alsace. Le 14 décembre, la station délocalisera son antenne de 16h a 20h à Strasbourg, au pied du grand sapin de Noël, situé sur la place Kléber. Les 15 et 16 décembre, ce sera à Mulhouse que les équipes s’installeront, avant d’y délocaliser l’antenne le 21 décembre de 10h à 16h.

Au programme de ces actions durant ce mois de décembre : des animations, des jeux, des cadeaux, de la musique, des rencontres, des émissions... concoctés par Radio Dreyeckland.