Mardi 30 Septembre 2025 - 13:15

Radio Contact prépare un "Contact VIP" exclusif à Beauvais


Radio Contact, première radio régionale des Hauts-de-France, et la ville de Beauvais unissent leurs forces pour offrir aux habitants et auditeurs un rendez-vous musical inédit : un "Contact VIP", le vendredi 10 octobre à l’Elispace. Un concert qui s’annonce comme un grand moment festif de l’automne dans la région.


Radio Contact prépare un "Contact VIP" exclusif à Beauvais

Radio Contact a réuni une programmation de haut niveau : Vitaa, Marine, Bormin’, Ebony et Adriàn Verdà (DJ résident de Radio Contact) pour chauffer la salle dès les premières minutes. 
Avec ce Contact VIP, Radio Contact veut confirmer son rôle de radio de proximité, au service de son public et de sa région. En collaboration avec la ville de Beauvais, cet événement vient enrichir l’offre culturelle locale et fait rayonner la capitale de l’Oise au coeur des Hauts-de-France et offre aux auditeurs un moment familial et festif. "C’est aussi une façon de remercier la fidélité des auditeurs, qui font de Radio Contact la première radio des Hauts-de-France" indique un communiqué.

Tags : concert, Contact FM, Contact VIP



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


