Radio Contact met du "Feel Good" auprès des enfants hospitalisés

Le jeudi 9 janvier, les DJ's de Radio Contact ont une nouvelle fois prouvé leur engagement envers les causes qui leur tiennent à cœur. Dans le cadre du Télévie, ils ont répondu présents pour offrir aux enfants malades et au personnel soignant de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (Huderf), une matinée pleine de bonne humeur et de musique.

Les célèbres animateurs de la station ont en effet pris la direction de l'Huderf, seul hôpital belge dédié à 100% aux enfants et adolescents, pour partager un moment convivial avec eux, leur famille et les équipes soignantes. L'objectif était simple : offrir un moment d'évasion, de joie et de détente dans un environnement parfois difficile.