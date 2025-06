Radio Contact fera entendre ses DJ’s à Tomorrowland

L’univers électro de Radio Contact franchit un cap. Les 19 et 20 juillet prochains, Simon B et Maya Cox, deux DJ’s résidents de l’émission "Contact DJ’s", se produiront sur la scène Feel Every Spark by Durex, au cœur du festival Tomorrowland 2025. Diffusée chaque week-end sur les antennes de Radio Contact, cette émission est également relayée en télé et sur une webradio dédiée.

Originaires du Brabant Wallon, Simon B et Maya Cox bénéficient d’une visibilité croissante grâce à la vitrine que constitue "Contact DJ’s".. Ce programme, animé par Justin Douilliez, s’est imposé comme un tremplin pour la scène électronique belge, en mettant en avant de jeunes talents et en assurant une exposition multicanale. Leur présence sur la scène officielle de Tomorrowland est une première pour ces deux artistes.