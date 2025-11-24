La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 24 Novembre 2025 - 13:20

RTL Belgium mobilise ses personnalités pour "La Parade RTL"


RTL Belgium organisera sa Parade le vendredi 19 décembre à Jambes en Belgique. Les animateurs et journalistes seront présents de 17h à 18h pour une séance de dédicaces à l’Acinapolis, avant un départ du cortège à 19h30. L’événement gratuit mobilise les différentes antennes du groupe et propose un parcours festif accompagné de scènes sonorisées et d’une large présence des personnalités RTL.


La Parade RTL fera étape à Jambes le vendredi 19 décembre pour une nouvelle édition présentée comme un rendez-vous de fin d’année destiné à rassembler l’audience autour des antennes du groupe.
De 17h à 18h, les animateurs et journalistes rencontreront le public lors d’une séance de dédicaces organisée à l’Acinapolis, situé Rue de la Gare Fleurie 16 à 5100 Namur. Cette première partie de soirée permet aux différentes figures de RTL TVI, Bel RTL et RTL play d’entretenir un lien direct avec les auditeurs et téléspectateurs avant le lancement du cortège.

Le départ de la Parade est fixé à 19h30 dans les rues de Jambes. L’événement proposera un dispositif comprenant une vingtaine de scènes sonorisées et illuminées ainsi que la présence d’environ 180 comédiens. Le cortège intégrera de nombreux univers liés à Noël, du Pôle Express au décor du Père Noël, en passant par la Reine des Glaces. Les personnalités RTL participeront à l’ensemble de la soirée, parmi lesquelles Anne Ruwet, Alix Battard, Benjamin Maréchal, Bertrand Caroy, Caroline Fontenoy, Christophe Deborsu, David Antoine, Emilie Dupuis, Fabrice Collignon, Hugues Hamelynck, Jean-Michel Zecca, Ludovic Daxhelet, Maria Del Rio, Michaël Miraglia, Olivier Schoonejans, Sandrine Corman, Salima Belabbas, Sophie Pendeville et Vincenzo Ciuro.

Un événement gratuit valorisant les marques

L’opération, entièrement gratuite, permet aux antennes du groupe RTL de renforcer leur présence auprès du public en créant un point de contact physique complémentaire des usages radio, télé et digitaux. En réunissant ses animateurs, ses journalistes et une large audience dans un format volontairement immersif, RTL s’appuie sur un dispositif festif qui prolonge l’exposition de ses marques tout en ancrant son écosystème dans un moment partagé par les habitants de Jambes et de la région.

Tags : Bel RTL, Belgique, Noël, RTL Belgium



Frédéric Brulhatour
