RTL Belgium mobilise ses personnalités pour "La Parade RTL"

L’opération, entièrement gratuite, permet aux antennes du groupe RTL de renforcer leur présence auprès du public en créant un point de contact physique complémentaire des usages radio, télé et digitaux. En réunissant ses animateurs, ses journalistes et une large audience dans un format volontairement immersif, RTL s’appuie sur un dispositif festif qui prolonge l’exposition de ses marques tout en ancrant son écosystème dans un moment partagé par les habitants de Jambes et de la région.