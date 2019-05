Radio Classique : un concert "Passionnément Mozart"

Espiègle ou profonde, joyeuse ou mélancolique, festive ou bouleversante, la musique de Mozart résonne en chacun de nous, car elle révèle avec grâce toute la beauté des passions humaines. Ainsi, après le succès de ses précédents concerts Viva Verdi ! (2017) et Sacré Rossini ! (2018), Radio Classique propose de vivre un moment musical d’exception avec le compositeur le plus emblématique et le plus populaire de l’histoire de la musique : de la Petite musique de nuit à son envoûtant Requiem, en passant par les plus beaux airs de ses principaux opéras (Les Noces de Figaro, Don Giovanni…), venez redécouvrir, avec l’Orchestre national d’Ile-de-France et de fabuleux artistes, les chefs-d’œuvre du génial Mozart.

Le concert présenté par Olivier Bellamy.