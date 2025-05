Radio-Canada met en ligne une série sur la crise des opioïdes

Le parcours audio traverse plusieurs régions du Canada, de Vancouver à Montréal, en passant par le nord de l’Ontario et l’Alberta. La série s’interroge sur les dispositifs mis en place pour freiner la mortalité liée aux opioïdes, dont les produits de rue sont de plus en plus puissants et contaminés. Simon Coutu s’attache à documenter les différentes réponses apportées, de la réduction des méfaits à l’approvisionnement plus sécuritaire, sans négliger les approches thérapeutiques mises en œuvre, notamment dans certaines provinces comme l’Alberta. L’enquête prend également en compte les dynamiques sociales, culturelles et historiques, notamment à travers l’expérience des communautés autochtones particulièrement touchées, ainsi que les débats liés à la législation et à la stigmatisation persistante des personnes consommatrices.