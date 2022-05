Radio Campus Paris prépare son festival

Du 9 au 12 juin, sur quatre jours de programmation radiophonique, musicale, entre FGO-Barbara, Dock B, Balades Sonores et la Maison des Initiatives Étudiantes, en collaboration avec le programme Sphera, premier réseau de médias indépendants européens, le festival "Avance Rapide" veut mettre "les questionnements des jeunesses franciliennes et européennes au centre des préoccupations et des dance-floors" en collaboration avec le programme européen Sphera.

Porté en France par CaféBabel, StreetPress et ArtyFarty, et soutenu par la Commission Européenne, le programme Sphera aborde les sujets européens et transfrontaliers à travers des vidéos, des podcasts et des événements.