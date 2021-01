Radio Campus Angers lance un appel aux dons

Radio Campus Angers a pour objectif d’apporter à ses auditeurs de l’actualité 100% locale. Une radio de proximité au service de la population locale, des institutions, des associations, de son territoire. Chaque année, ce sont près de 70 bénévoles et 5 membres du Conseil d’Administration qui s’investissent dans ce média "positif et ultra local" afin de proposer une programmation rédactionnelle et musicale éclectique sans aucune coupure publicitaire.Les auditeurs de Radio Campus Angers peuvent effectuer leurs dons sur la plateforme Helloasso