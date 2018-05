Radio : le média de tous les records

Il fallait oser ! Réaliser une émission de radio, pendant 2 heures, à 2 340 m sous terre. C'était le 24 mai 2005, depuis les tréfonds de la mine Creighton, au Canada. L'émission la plus profonde a été diffusée sur la radio canadienne CBC Radio Points North. L'animateur Dan Lessard était seul "au fond". Ses invités étaient restés en surface.



Les plus jeunes

Kimberley Perez a fêté ses 20 ans le 20 février. Elle a débuté à l'âge de 4 ans et anime les samedis après-midi de 97.9 La Raza, à Los Angeles. Le plus jeune commentateur sportif est aussi américain. Zach Spedden n'avait que 10 ans et 48 jours lorsqu'il a commenté, le 25 août 2002, un match de base-ball, sur WHAG.



Le plus long set DJ

205 heures, 2 minutes et 54 secondes aux platines ! Record établi du 4 au 12 octobre 2016 par le disc-jockey italien Stefano Venneri, 44 ans. C'était sur les ondes de Radio BBSI, à Alessandria, en Italie.