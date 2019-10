Rachat de RFM et Virgin Radio : et maintenant Vivendi ?

Un dossier qui fait le tour de tous les groupes de médias et qui se transforme en vrai serpent de mer. Après TF1, le groupe NRJ, Altice , nos confrères d' Electron Libre croient savoir que Vivendi serait intéressé par les stations musicales du groupe Lagardère, RFM et Virgin Radio. "Le groupe de Vincent Bolloré serait en discussion pour prendre le contrôle de Virgin Radio et RFM, et prendre pied dans le secteur de la radio." écrit le site web. Et donc certainement prêt à faire "une offre dithyrambique", selon les souhaits d'Arnaud Lagardère.