RTS retransmettra sur écran géant le finale de The Voice

RTS "la grande radio du sud", membre des Indés Radios et partenaire officiel de l’émission de télé crochet de TF1, retransmettra donc gratuitement sur écran géant, la finale The Voice qui sera diffusée ce jeudi 6 juin en raison du match éliminatoire de l’Euro 2020 de football. FX et Nico de RTS attendent donc les auditeurs ce jeudi 6 juin dès 20h sur la place du Quai au Vigan pour leur faire vivre "cette soirée exceptionnelle" et faire en sorte que Whitney devienne The Voice 2019. Depuis les castings où elle a été révélée, RTS soutient Whitney, qu’elle avait d’ailleurs invité sur son plateau du RTS LIVE le 7 mai dernier au Zénith de Montpellier aux côtés de Vay le biterrois, demi-finaliste de l’émission...