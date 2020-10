RTS remet un chèque à l'association "Lo Camin del Sol"

Depuis 4 ans, RTS soutient "Lo Camion del Sol", une association Narbonnaise qui œuvre par ses actions autour de la musique à aider les enfants gravement malades, handicapés ou orphelins à se rencontrer et à partager ensemble des moments inoubliables qui donnent le sourire et l'envie de continuer à se battre pour la vie. L'association organise des ateliers musicaux, des concerts, des sorties, des rencontres avec des artistes, …des moments uniques de partage, de solidarité, d'émotion et d'espoir qui font oublier le temps d'un instant la maladie, la souffrance et les différences.

La semaine derniyère, RTS était donc heureuse de se rendre au centre de La Cardabelle à Montpellier pour partager un goûter avec les enfants et remettre à cette association narbonnaise un chèque de 1 100 euros.