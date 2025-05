RTS programme un concert privé gratuit à Montpellier

Le concert, animé par Nico, rassemblera neuf artistes pour deux heures de spectacle combinant musique live, séquences dansées, interviews et performances de jeunes talents issus notamment de "The Voice Kids". Parmi les artistes annoncés figurent Christophe Mali (Tryo), Sylvain Duthu (Boulevard des Airs), Mentissa, Tom Frager, ainsi que plusieurs artistes émergents de la scène régionale. L’ouverture des portes est prévue à 19h, la configuration de la salle étant entièrement debout avec un accès PMR. L’événement, soutenu par le Crédit Agricole, s’inscrit dans la continuité des opérations musicales menées depuis 43 ans par RTS, qui se positionne comme une radio populaire, familiale et locale, diffusée en FM sur huit fréquences entre Avignon, Montpellier, Perpignan et Nîmes, et en DAB+ sur toute l’Occitanie