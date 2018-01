RTS organise son premier "RTS Live" de l'année 2018

Après Boulevards des Airs, Vianney, Louane, Marina Kaye, Willy William, Ycare, Angunn, les 3 Mousquetaires, Tom Frager, Lou, Caroline Costa, John Mamann, Part time Friends… RTS a choisi pour son premier concert "RTS Live" de l’année 2018, d'offrir à ses auditeurs un plateau aux influences mainstream "pop, rap, électro" avec le groupe Kyo, Vitaa, Diva Faune, Kimotion et Florian. Ce concert unique et gratuit proposé par la radio RTS aura lieu jeudi 1er février à Victoire 2, la salle de concert emblématique de l’agglomération de Montpellier pour sa programmation de musiques actuelles … Une salle intime de 650 places pour plus de proximité entre les artistes et le public.





Pour gagner des places et assister à ce premier concert "RTS Live" 2018 , les auditeurs doivent écouter RTS sur le 106.5 à Montpellier ou jouez via l’appli RTS. RTS a décidé aussi d’offrir 10 invitations VIP à ses auditeurs pour rencontrer les artistes, assister aux répétitions et profiter du concert dans des conditions privilégiées. Aucune place ne sera en vente.