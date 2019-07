RTS organise son "RTS Summer Live" à Narbonne

Ce mardi soir, RTS réserve à ses auditeurs un spectacle musical et visuel unique et une soirée étonnante, pleine de surprises. Qautre heures de show animé par Eric et Nico de l’émission "On n’est pas bien là" sur RTS et par la comédienne Laura Petard. Pour les auditeurs qui ne pourront pas être présents, RTS prévoit la retransmission audio de l’événement sur tout son réseau le jour J ainsi que de nombreux Lives sur ses réseaux sociaux. LE RTS Summer Live est un concert gratuit ouvert à tous (sans invitation) organisé par la radio RTS avec le soutien de la Ville de Narbonne.