RTL : une rentrée à vivre de l'intérieur pour les auditeurs

Ce lundi, sur rtl.fr, un live continu de 21 heures d’affilées (de 4h à 1h du matin) fera donc vivre en direct la rentrée de RTL avec des vidéos, des photos des premiers instants de cette saison 2018-2019 : "un véritable instantané minute par minute pour vivre au plus près les coulisses de la station" indique RTL. Des interviews à chaud des animateurs et journalistes juste avant leur première prise d’antenne avec Yves Calvi, Julien Courbet, Stéphane Bern, Christelle Rebière, Pascal Praud, Sidonie Bonnec etThomas Hugues, Flavie Flament, Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Jacques Pradel, Christophe Pacaud et Caroline Dublanche.