RTL salue la mémoire de Jean-Pierre Farkas

"Jean-Pierre Farkas, à la tête de la rédaction, a écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de RTL, des reportages en direct sur les barricades de Mai 68 à la création du mythique Journal Inattendu, dont les 2 premiers invités seront les académiciens Marcel Achard et Henry de Montherlant. 50 ans plus tard, ce rendez-vous mythique est toujours sur l’antenne. Vrai meneur d’hommes, on peut dire qu’il a été l’un des créateurs du journalisme moderne. Il a marqué de son empreinte notre métier et toute une génération de journalistes dont je fais partie" a expliqué Jacques Esnous, directeur de l'Information de RTL



"Ancien directeur de l’Information de RTL, créateur de l’emblématique Journal Inattendu en 1966, Jean-Pierre Farkas restera l'une des grandes figures de RTL" souligne la station dans un communiqué.