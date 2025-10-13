RTL lance une série audio pour percer le mystère Taylor Swift

RTL consacre une série audio à l’une des artistes les plus influentes de sa génération. "Qui est vraiment Taylor Swift ?", écrite et racontée par Nathan Laporte, explore les ressorts d’un succès mondial à travers cinq épisodes publiés le 25 septembre. Le podcast s’appuie sur les analyses de Charles Decant, auteur de Swiftology. Taylor Swift, derrière les mots, de Loïc Dumoulin-Richet, créateur du podcast CD2 titres, de Morgane Giuliani, journaliste et autrice de Taylor Swift, la rebelle devenue icône, et de Lauric Henneton, maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin. Ensemble, ils décryptent les dimensions musicale, sociologique et médiatique d’une artiste devenue symbole de puissance féminine et moteur économique de l’industrie pop américaine.