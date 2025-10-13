RTL lance une série audio pour percer le mystère Taylor Swift

Vous aimerez aussi
RTL consacre une série audio à l’une des artistes les plus influentes de sa génération. "Qui est vraiment Taylor Swift ?", écrite et racontée par Nathan Laporte, explore les ressorts d’un succès mondial à travers cinq épisodes publiés le 25 septembre. Le podcast s’appuie sur les analyses de Charles Decant, auteur de Swiftology. Taylor Swift, derrière les mots, de Loïc Dumoulin-Richet, créateur du podcast CD2 titres, de Morgane Giuliani, journaliste et autrice de Taylor Swift, la rebelle devenue icône, et de Lauric Henneton, maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin. Ensemble, ils décryptent les dimensions musicale, sociologique et médiatique d’une artiste devenue symbole de puissance féminine et moteur économique de l’industrie pop américaine.
Une série produite par RTL qui s’inscrit dans la stratégie de développement de ses podcasts narratifs originaux.