La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 13 Octobre 2025 - 07:55

RTL lance une série audio pour percer le mystère Taylor Swift


Notez


Disponible depuis le 25 septembre sur RTL.fr et l’application RTL, le podcast "Qui est vraiment Taylor Swift ?" revient sur l’ascension et l’influence de la chanteuse américaine. Écrite et racontée par Nathan Laporte, cette série en cinq épisodes interroge journalistes, auteurs et universitaires pour décrypter un phénomène culturel devenu planétaire.



Vous aimerez aussi
RTL consacre une série audio à l’une des artistes les plus influentes de sa génération. "Qui est vraiment Taylor Swift ?", écrite et racontée par Nathan Laporte, explore les ressorts d’un succès mondial à travers cinq épisodes publiés le 25 septembre. Le podcast s’appuie sur les analyses de Charles Decant, auteur de Swiftology. Taylor Swift, derrière les mots, de Loïc Dumoulin-Richet, créateur du podcast CD2 titres, de Morgane Giuliani, journaliste et autrice de Taylor Swift, la rebelle devenue icône, et de Lauric Henneton, maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin. Ensemble, ils décryptent les dimensions musicale, sociologique et médiatique d’une artiste devenue symbole de puissance féminine et moteur économique de l’industrie pop américaine.

Une série produite par RTL qui s’inscrit dans la stratégie de développement de ses podcasts narratifs originaux.

Tags : Nathan Laporte, podcast, RTL, Taylor Swift



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Octobre 2025 - 05:35 Vingt épisodes, une exposition immersive portée par la CORLAB

Vendredi 10 Octobre 2025 - 14:50 CBC/Radio-Canada reste en tête du Canada Podcast Ranker €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication