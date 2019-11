RTL : Marie Moley au palmarès du Prix Varenne

Ce reportage (à réécouter ICI ) diffusé en janvier 2019, met en lumière une initiative unique en France. Depuis 2012, le diocèse et le CHU de Montpellier organisent une formation destinée à aider les religieux. En présence de professionnels de la santé et de juristes, cette démarche vise à prévenir toute forme de pédophilie chez les prêtres, qu’ils soient victimes, auteurs ou témoins.Diplômée de l’école de journalisme de sciences Po en 2017, Marie Moley est lauréate de la Bourse Jean-Baptiste Dumas 2017. Elle entre cette même année au service reportage de RTL et intègre en mars 2019 le service politique où elle est chargée du suivi du Rassemblement National et de la Droite.