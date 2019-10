RTBF : la 7e édition de Viva for Life est lancée

Du 17 au 23 décembre 2019, Viva for Life pourra une fois encore compter sur la générosité des donateurs mais aussi sur la précieuse collaboration de CAP48 (pour la gestion des dons) et l’implication de tous les médias de la RTBF : 144 heures de direct radio sur VivaCité, de retransmission live sur le web et les réseaux sociaux, et pas moins de 7 émissions TV en direct sur La Une et Auvio, dont deux primes pour saluer l’enfermement volontaire des 3 animateurs dans le cube et leur sortie 6 jours et 6 nuits plus tard. De nombreux artistes et stars de la chanson viendront eux aussi apporter leur soutien à l’opération. Les premiers noms pour les showcases sur la Grand-Place de Tournai sont Clara Luciani, Black M, Loïc Nottet, Jean-Baptiste Guégan, Erza Muqoli… Une affiche, qui dans les semaines à venir, s’agrandira encore avec de nombreux autres noms de la scène musicale actuelle.