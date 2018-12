RTBF : fin des ondes moyennes (AM) le 31 décembre

L’AM (diffusion en ondes moyennes) est la première technologie analogique de diffusion dans l’histoire de la radio. "Une technologie qui aujourd'hui ne permet pas d'offrir des avantages du numérique" précise la RTBF. Depuis une dizaine d’années, en Belgique voisine, le développement progressif de la technologie de diffusion DAB+ prend le relais de la diffusion analogique AM. "La plupart des grandes radios qui émettaient en modulation d’amplitude ont décidé d’arrêter cette ancienne technologie. C’est le cas depuis un certain temps déjà chez nos voisins de la VRT et de Radio France par exemple. La Première et VivaCité sont les deux dernières radios de la RTBF à être diffusées en AM. Leur diffusion en AM sera arrêtée en Belgique à la fin de cette année 2018" explique la RTBF.