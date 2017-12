RNT : le point sur le développement en Europe

La Suisse a prévu un DSO entre 2020 et 2024? De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni a acté un engagement gouvernemental pour un futur numérique de la radio. Au Danemark, la date officielle du DSO est prochainement attendue dès que 50% de l’écoute radio sera en numérique. En Allemagne, une feuille de route a été publiée par les autorités en février 2017, elle annonce notamment le lancement d’un 2e Multiplexe national au 2e trimestre de l'année 2018. Aux Pays-Bas, le lancement de la RNT semble être plus rapide car le DAB+ est une technologie soutenue par le gouvernement. En Italie, le DAB+ couvrira 80% du pays d’ici à fin de cette année 2017. En Belgique, c'est un engagement des gouvernements francophones et flamands pour un futur numérique de la radio qui joue en la faveur de la RNT.