RMN prépare un showcase pour ses auditeurs

Après avoir développé ses nouvelles fréquences à Lorient (93.3) et Ploërmel (107.5), RMN n'oublie pas pour autant ses auditeurs historiques et les invite pour un nouveau Showcase, ce mercredi 30 mai. À cette occasion, RMN réunira les artistes Anaïs Delva, Antsa et Mendrika, Diva Faune, Hoshi /et le groupe Manau à l'occasion de leurs 20 ans.

RMN qui se positionne comme "la première radio du centre Bretagne" diffuse ses programmes sur 6 fréquences à Rostrenen-Callac (91.2), en Pays de Lorient (93.3), à Gourin-Carhaix (94.5), en Pays de Pontivy (100.0), à Baud-Locminé (105.0) ainsi qu'à Ploërmel (107.5).