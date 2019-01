RMC veut collecter 30 propositions de lois citoyennes

RMC veut donner la parole aux Français. Les auditeurs peuvent soumettre leurs propositions de lois citoyennes relatives aux enjeux politiques actuels (pouvoir d’achat, fiscalité, rémunération, environnement…) sur RMC.fr ou sur le 3216 de RMC, et en parallèle voter dès ce mardi sur RMC.fr pour celles qui leur paraissent les plus efficaces. Les 30 plus plébiscitées seront alors transmises à l’Élysée par Jean-Jacques Bourdin mi-mars. "Ces 30 propositions de lois citoyennes serviront aussi à Jean-Jacques Bourdin d’appui pour véhiculer l’opinion et les préconisations des Français afin de les confronter aux invités politiques qu’il recevra dans "Bourdin Direct", de 6h à 9h sur RMC" explique la radio.