RMC signe la charte pour l'égalité femmes-hommes

"Nous sommes nombreux à regretter le manque de mixité dans le journalisme de sport. Aujourd’hui RMC Sport décide d’agir et met en place une politique volontariste et affirmée, pour que les femmes trouvent toute leur place dans les rédactions sport du groupe Altice. En signant cette charte, en tant que directeur général de RMC, je m’engage à accompagner et à promouvoir toute candidature féminine pour mes rédactions sport. C’est devenu une urgence et un impératif pour notre entreprise et notre société" a expliqué Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport.