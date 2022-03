RMC sera la radio officielle des J.O. de Paris 2024

"Les Jeux Olympiques, c’est nous. N’y voyez rien d’arrogant ou de provoquant. Bien au contraire, RMC se dédie au sport et à ses valeurs humaines, chaque jour de 15 heures à minuit. 365 jours par an. C’est notre passion, notre vocation, notre mission" a souligné Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport.

"Les Jeux Olympiques, c’est l’apogée, l’acmé, le point culminant de RMC. Depuis 2004 à Athènes, RMC est la radio officielle des JO. Tous les quatre ans, cette union se renforce grâce aux exploits de nos champions, sans qui rien n’existerait. Depuis 18 ans, RMC est heureuse de perpétuer cette tradition de mythifier le plus grand événement sportif mondial. Les prochains JO auront lieu ici, en France, et RMC sera plus que jamais au cœur de l’événement".