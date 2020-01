RMC reporte sa tournée "Le Tour de Gaule des GG"

"Les directions de RMC et de RMC Story ont pris la décision d'interrompre et de reporter la tournée débutée le 10 janvier dernier" précise un communiqué "afin d'assurer la sécurité des équipes de l'antenne, du public, de la production et des techniciens".Les deux médias renouvellent "leur profonde indignation de ne pouvoir exercer leur droit d'organiser des débats d'opinions quotidiens avec la volonté d'ouvrir leurs antennes à tous les courants d'expression qui respectent le débat démocratique et républicain".RMC et RMC Story devraient communiquer prochainement les nouvelles dates de cette tournée.Lire également ICI