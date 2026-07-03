RMC renforce sa couverture radio du Tour de France

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À l'occasion du Tour de France 2026, RMC met en place un dispositif consacré à la Grande Boucle qui se déroulera du 4 au 26 juillet. Cette couverture s'appuie à la fois sur son antenne, sa radio digitale RMC 100 % Route, ses podcasts et ses contenus numériques.
Le dispositif est présenté sous les signatures "Dispositif exceptionnel RMC", "La Grande Boucle à vivre sur RMC" et "Suivez la Voix".
Pendant toute la durée de la course, RMC annonce être la seule radio à proposer toutes les étapes en direct. La grille spéciale s'articule autour de "Intégrale Tour", diffusée de 14 h à 18 h, puis "After Tour", proposée de 19 h à 20 h. La station indique également s'appuyer sur une équipe d'experts passionnés pour décrypter l'événement ainsi que sur un studio itinérant RMC sur la route du Tour.
Une radio digitale dédiée au Tour
Le dispositif comprend également une offre de podcasts et de contenus digitaux. À l'occasion du Tour de France, le podcast original "Grand Plateau" devient "Le Peloton RMC", avec un nouvel épisode disponible chaque lundi.
Par ailleurs, Richard Virenque proposera chaque jour une pastille digitale consacrée au Tour de France. RMC annonce également la publication des meilleurs articles et des directs sur RMC Sport, tandis que "Le Peloton RMC" sera également présent sur les réseaux sociaux.