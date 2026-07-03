RMC renforce sa couverture radio du Tour de France

À l'occasion du Tour de France 2026, RMC met en place un dispositif consacré à la Grande Boucle qui se déroulera du 4 au 26 juillet. Cette couverture s'appuie à la fois sur son antenne, sa radio digitale RMC 100 % Route, ses podcasts et ses contenus numériques.

Le dispositif est présenté sous les signatures "Dispositif exceptionnel RMC", "La Grande Boucle à vivre sur RMC" et "Suivez la Voix".

Pendant toute la durée de la course, RMC annonce être la seule radio à proposer toutes les étapes en direct. La grille spéciale s'articule autour de "Intégrale Tour", diffusée de 14 h à 18 h, puis "After Tour", proposée de 19 h à 20 h. La station indique également s'appuyer sur une équipe d'experts passionnés pour décrypter l'événement ainsi que sur un studio itinérant RMC sur la route du Tour.

