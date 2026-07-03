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Vendredi 3 Juillet 2026 - 08:35

RMC renforce sa couverture radio du Tour de France


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À l'occasion du Tour de France 2026, RMC met en place un dispositif éditorial consacré à la Grande Boucle, déployé du 4 au 26 juillet. La station associe une couverture en direct sur son antenne, une programmation spécifique sur sa radio digitale RMC 100 % Route, des podcasts dédiés et des contenus numériques. L'ensemble s'appuie sur une équipe d'experts et de consultants mobilisés tout au long de l'épreuve.


RMC renforce sa couverture radio du Tour de France

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À l'occasion du Tour de France 2026, RMC met en place un dispositif consacré à la Grande Boucle qui se déroulera du 4 au 26 juillet. Cette couverture s'appuie à la fois sur son antenne, sa radio digitale RMC 100 % Route, ses podcasts et ses contenus numériques. 
Le dispositif est présenté sous les signatures "Dispositif exceptionnel RMC", "La Grande Boucle à vivre sur RMC" et "Suivez la Voix".
Pendant toute la durée de la course, RMC annonce être la seule radio à proposer toutes les étapes en direct. La grille spéciale s'articule autour de "Intégrale Tour", diffusée de 14 h à 18 h, puis "After Tour", proposée de 19 h à 20 h. La station indique également s'appuyer sur une équipe d'experts passionnés pour décrypter l'événement ainsi que sur un studio itinérant RMC sur la route du Tour.


Le dispositif réunit Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux, Maria Azé, Jérôme Pineau et Jérôme Coppel, auxquels s'ajoutent les reporters de RMC sur le terrain. À cette occasion, Richard Virenque rejoint également le dispositif en tant que nouveau consultant.

Une radio digitale dédiée au Tour

En parallèle de son antenne, RMC mobilise sa radio digitale RMC "100 % Route". Les auditeurs pourront y retrouver deux rendez-vous quotidiens consacrés à la Grande Boucle. Le premier, "Le Prologue", est diffusé de 12 h à 14 h. Le second, "Roue Libre", est proposé de 18 h à 19 h. RMC précise que Tanguy Turgis, ancien coureur et directeur sportif au sein de la Conti Groupama-FDJ, prendra le micro pour accompagner ces rendez-vous.
Le dispositif comprend également une offre de podcasts et de contenus digitaux. À l'occasion du Tour de France, le podcast original "Grand Plateau" devient "Le Peloton RMC", avec un nouvel épisode disponible chaque lundi.
Par ailleurs, Richard Virenque proposera chaque jour une pastille digitale consacrée au Tour de France. RMC annonce également la publication des meilleurs articles et des directs sur RMC Sport, tandis que "Le Peloton RMC" sera également présent sur les réseaux sociaux.
RMC renforce sa couverture radio du Tour de France


Tags : couverture, RMC, sport, Tour de France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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