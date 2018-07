RMC rassemble chaque jour 4 251 000 auditeurs

Avec 7;8% d’audience cumulée (+0,1 point en un an), RMC est la seule radio généraliste à progresser en un an. Une progression dont se félicite RMC au regard de la saison dernière, marquée par une actualité particulièrement dense. La radio conforte par ailleurs sa position de 2e radio commerciale de France avec 6.8% de Part d'Audience et première généraliste sur les -5 0 ans en audience cumulée et en Part d'Audience. Dans le détail, toutes les émissions sport de RMC progressent en un an : + 76 000 auditeurs pour le "Super Moscato Show" (16h-18h), + 91 000 auditeurs pour "Team Duga" (18h-20h), et + 106 000 auditeurs pour le 'Super Football Show' (20h-24h).