RMC : parution de la boîte de jeu "Le Kikadi"

Rappelons que "Le Kikadi" est est une rubrique du "Super Moscato Show" où chaque jour les membres de l'équipe de RMC et deux auditeurs s’affrontent dans un quizz d’actualité pour tenter de faire remporter le cadeau en jeu à l’auditeur de chaque équipe. Ce quizz est devenu culte grâce aux joutes verbales et aux séquences cocasses entre les membres du SMS.

Dans cette boite de jeu inédite, 300 questions et des charades inédites sur le sport avec des questions de culture générale : une partie rapide de 10 minutes ou une partie longue avec les 5 manches d’affrontement, le jeu de société du Kikadi permet de recréer l’ambiance du "Super Moscato Show" chez soi et de s’entraîner à défier l’équipe de l'émission.