RMC lance la 11e édition des "Trophées PME RMC"

Les PME peuvent, dès maintenant et jusqu'au 12 octobre, s'inscrire sur rmc.fr pour l'un des 5 prix : "Artisanale", "Créative", "Fabriqué en France", "Jeune pousse" et "Responsable et durable". Les vainqueurs remporteront une campagne publicitaire de 100 000 euros brut sur RMC. Le palmarès de cette 11e édition des "Trophées PME RMC" sera dévoilé lors de la cérémonie nationale, début décembre 2020.

"Jean-Jacques Bourdin a porté ce bel événement depuis sa création et c'est avec joie, qu'à partir de cette année, je prends le relai. Je vais continuer de récompenser le travail de toutes des PME qui font preuve d'innovation, de détermination, d'entraide pour poursuivre leur activité face à la situation actuelle de la France" a indiqué Apolline de Malherbe.