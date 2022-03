RMC : "Les Grandes Gueules" sillonnent la France

À Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, puis Amiens, les GG rencontrent les Français pour échanger sur leurs préoccupations. Tout au long de l’émission, la parole sera donnée au public présent qui pourra interpeller, débattre et échanger avec les Grandes Gueules. Après Rennes (le 11 dernier), l'équipe de la célèbre émission de RMC fait étape ce vendredi à Bordeaux avant de prendre les directions de Marseille (le 25 mars), de Lyon (le 1er avril) et d'Amiens (le 8 avril).

Ces émissions délocalisées (diffusées simultanément sur RMC et RMC Story) sont ouvertes au public.