RFM lance "Le RFM Distance Sing Duo"

En cette nouvelle période de confinement et de distanciation sociale, RFM poursuit sa mission de rapprocher les chanteurs et les auditeurs en proposant une opération digitale inédite. La radio offre à un auditeur de chanteur avec son artiste préféré. Pour débuter de cette série de duos exclusifs, Claudio Capéo propose de chanter avec lui sur son titre "C'est une chanson". Les auditeurs peuvent envoyer leur vidéo d'interprétation de ce titre. Le meilleur d'entre eux pourra chanter en duo live digital ce titre avec Claudio Capéo. Un titre qui sera ensuite partagé sur les réseaux sociaux de la radio.

De nombreux autres chanteurs, comme Julien Doré, Marina Kaye, Tryo et LP ont d'ores et déjà accepté de participer au "RFM Distance Sing Duo"...