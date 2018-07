RFM : la radio musicale écoutée le plus longtemps

La matinale animé par Elodie Gossuin et Albert Spano a accompagné plus de 1,1 million au rendez-vous chaque jour sur ces trois derniers mois. Dans l’émission "le Meilleurs des Réveils", à 8h15 la chronique de l’humoriste Marc-Antoine Le Bret "Le Bret du Faux" est devenu un rendez incontournable pour 377 000 fidèles. Mise en place à la rentrée 2017, "Le 17/20", l’émission des fins d’après-midi présentée par Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli a quant à elle séduit quotidiennement 642 000 d’auditeurs.

Pour cette dernière vague, ce sont donc plus de 2.2 millions d’auditeurs, soit 4.1% d’audience cumulée, qui sont à l’écoute tous les jours du "Meilleur de la Musique".