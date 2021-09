RFM diffuse la première heure du concert de Christophe Maé

Dans le cadre de son partenariat des dates parisiennes de "La vie d'artiste", la nouvelle tournée de Christophe Maé, RFM diffusera en direct et en exclusivité la première heure du concert de l'artiste dont le dernier album est déjà disque de platine.

Quelques auditeurs privilégiés de RFM auront la chance de pouvoir assister aux balances, rencontrer Christophe Maé et vivre le concert en Carré OR. Christophe Maé se produira également le 14 octobre prochain à l'Accor Arena, avec RFM.